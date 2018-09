Rocksteady annuncerà il suo nuovo gioco nei primi mesi del 2019?

Come riportato da Gearnuke, sembra che Warner Bros potrebbe svelare il nuovo progetto di Rocksteady nei primi mesi del 2019. L'indiscrezione arriva da un giornalista freelance con diversi legami all'interno dell'industria. A cosa sta lavorando lo studio di Batman Arkham?

Stando alle parole del giornalista Hasan Ali Almaci riportate sul forum di Resetera, Warner Bros sarebbe in procinto di annunciare il nuovo gioco di Rocksteady nel 2019, possibilmente entro il primo trimestre del prossimo anno. In base ai traguardi raggiunti nello sviluppo, tuttavia, il publisher potrebbe decidere di presentare il progetto all'E3 2019, svelando finalmente il gioco a cui sta lavorando lo studio di Batman Arkham Knight.

Secondo i rumor trapelati negli scorsi mesi, Rocksteady potrebbe essere al lavoro su un nuovo gioco di Superman, oppure su un progetto segreto legato alla next gen. Voi cosa vi aspettate dalla software house inglese?

Dal momento che stiamo parlando di un'indiscrezione non ancora confermata, tuttavia, vi invitiamo a prendere la notizia con le pinze in attesa di ulteriori dettagli da parte di Warner Bros Interactive. Il prossimo anno verremo finalmente a conoscenza del nuovo progetto in cantiere presso gli studi di Rocksteady?