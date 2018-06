Rocksteady commenta la sua assenza all'E3 2018: novità in arrivo appena possibile

I ragazzi di Rocksteady sono tra i grandi assenti di quest'edizione dell'E3. Sono passati ormai tre anni dall'uscita di Batman Arkham Knight, e lo studio inglese era senza subbio uno dei più attesi in assoluto.

Sono mesi ormai che circolano voci riguardanti un misterioso titolo dedicato a Superman, molti dei quali diventati ancor più insistenti a ridosso della fiera losangelina. Del gioco, almeno per il momento, non c'è traccia, e i fan non hanno trattenuto tutta la loro delusione.

Sefton Hill, co-fondatore dello studio, ha così deciso di pubblicare un messaggio rivolto a tutta la community: "Sappiamo che siete rimasti delusi dalla nostra assenza all'E3 di quest'anno. L'intero team ha letto i vostri commenti, e tutti noi di Rocksteady apprezziamo davvero la passione che dimostrate per il nostro prossimo progetto. Ciò significa molto per noi, e ci spinge a creare un gioco che vi renderà orgogliosi noi. Forniremo delle informazioni al riguardo non appena sarà possibile".

I ragazzi di Rocksteady sono effettivamente al lavoro su un nuovo progetto, ma a quanto pare i tempi per svelarlo non sono ancora maturi. I fan, quindi, dovranno continuare a pazientare. Cosa ne pensate? Anche voi attendevate i ragazzi inglesi all'E3 2018?