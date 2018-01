Rocksteady: gli autori della serie Batman Arkham stuzzicano i fan con una nuova immagine

Terminati i lavori sulla seriesta silenziosamente continuando ad ideare il suo prossimo progetto videoludico. Ad oggi non conosciamo ancora nulla al riguardo, ma una nuova immagine pubblicata dagli sviluppatori su Twitter lascia intendere che qualcosa di importante stia bollendo in pentola.

Come potete vedere in calce, Rocksteady ha mostrato gli studi di motion capture per il prossimo gioco della compagnia. Inoltre, una didascalia recita così: "Lo studio di mocap di Rocksteady. La quiete prima della tempesta...".

Al tweet della software house ha risposto Troy Baker con una gif ironica: l'attore ha già collaborato con Rocksteady ad Arkham Origins e Arkham Knight interpretando Due Facce e Robin, e questo messaggio ci lascia presagire che, molto probabilmente, il connubio si protrarrà anche per questo nuovo, misterioso progetto.

Insomma, non abbiamo ancora informazioni sul prossimo gioco di Rocksteady, ma sembra che qualcosa si stia finalmente muovendo. Voi cosa vi aspettate?