Rocksteady lavora ad un multiplayer online a tema DC che sarà annunciato all'E3 2019?

Cercando di carpire qualsiasi tipo di informazione sbuchi in rete, da svariati mesi ormai non si fa che speculare sul nuovo gioco su cui sta lavorando Rocksteady. A lungo abbiamo avuto il sentore che la software house britannica fosse impegnata su un titolo incentrato su Superman, salvo la secca smentita giunta in prossimità dei Game Awards 2018.

Stando a quanto apprendiamo tramite nuovo rumor emerso sui canali di 4channel (notoriamente non proprio la fonte più affidabile di Internet), Warner Bros. Interactive Entertainment starebbe attendendo l'E3 2019 di Los Angeles per annunciare il suo prossimo gioco. Si tratta di un titolo multiplayer online a tema DC, che molto probabilmente - ammesso che il progetto esista - verrebbe affidato proprio a Rocksteady, ormai sparita dalle scene da diverso tempo dopo il lancio di Batman: Arham Knight, ma ufficialmente al lavoro su un nuovo titolo.

Come potete osservare tramite l'immagine riportata in calce, un documento sembrerebbe aver svelato diversi dei piani a cui sta lavorando Warner Bros. per il reveal del titolo. Si progetta un trailer in CG ambientato a Gotham (curato da Blur Studio) da mostrare durante l'evento losangelino. Nel filmato verrà presentato il personaggio di Ra's al ghul affiancato da molti altri villain DC. Un secondo trailer dovrebbe invece mostrare Star City ed il personaggio di Arrow, e fungerà da base per la descrizione più dettagliata del titolo.

Previsto infine un filmato di gameplay pre-registrato in cui si approfondiranno temi come il gioco di squadra, le opzioni di personalizzazione, il sistema di combattimento, le super, il loot, l'Hub, i molteplici e variabili sentieri narrativi e, non ultima, l'infrastruttura multiplayer online che sarebbe alle fondamenta del progetto.

Naturalmente, vi consigliamo di prendere la notizia con estrema cautela, sottolineando nuovamente come la fonte non risulta fra le più attendibili che abbiamo conosciuto in questi anni.