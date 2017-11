Rocksteady è al lavoro su un gioco dedicato a Superman?

Un insider ha svelato via 4chan alcuni dettagli della prossima cover story di. Secondo quanto riferito, il gioco in questione sarà dedicato a, in sviluppo presso i talentuosi ragazzi di

A quanto pare, il nuovo gioco sviluppato dai creatori dell'apprezzata serie Batman Arkham sarà gigantesco, sia in termini di scala che di ambizioni. Ulteriori dettagli saranno svelati nel prossimo numero della rivista che sarà pubblicato la prossima settimana, lunedì 6 novembre.

Gli sviluppatori britannici già annunciarono in passato l'abbandono della serie dedicata al pipistrello di Gotham, quindi non stupisce il passaggio ad un nuovo progetto. L'ultimo titolo della serie, Batman: Arkham Knight, è uscito nell'estate del 2015 su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Al momento, quindi, non c'è alcun annuncio ufficiale, per cui vi consigliamo di prendere questa informazione con le pinze. Si tratterebbe, in ogni caso, di un grandissimo annuncio che, siamo sicuri, farà felici tutti i fan dell'uomo d'acciaio e del talentuoso team di sviluppo. Cosa ne pensate?