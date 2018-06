Rocksteady mostrerà Superman World's Finest all'E3?

Non è un mistero che dalla fine dei lavori sulla trilogia di Batman Arkham Rocksteady abbia iniziato a lavorare su un nuovo progetto, apparentemente legato a Superman o alla Suicide Squad. Secondo alcuni rumor, il gioco in questione si intitolerà Superman World's Finest e sarà annunciato all'E3 di Los Angeles.

Già in passato sono comparsi artwork e presunte notizie sul gioco, in queste ore però le voci si sono fatte sempre più insistenti ed è stato pubblicato anche un logo di Superman World's Finest, non sappiamo però se questo sia effettivamente il logo definitivo oppure un fake creato ad arte.

Secondo quanto riportato, Superman World's Finest sarà annunciato domani nel corso della conferenza Microsoft, il gioco sarebbe inoltre protagonista della copertina del numero di luglio di GameInformer USA. Tra poche ore ne sapremo di più...