Rocksteady: nessun Superman e nessun Annuncio ai The Game Awards!

A seguito dei crescenti rumor che volevano Rocksteady impegnata nella realizzazione di un nuovo gioco a tema Superman, la Software House ha deciso di intervenire nel merito della questione.

A chiarire gli attuali progetti di Rocksteady Games è Sefton Hill, nientemeno che co-fondatore della Software House e Game Director presso la stessa. Tramite il proprio account Twitter, Hill ha infatti reso noto che Rocksteady non è attualmente al lavoro su di alcun titolo legato al personaggio di Superman. Sembra inoltre che non verremo a conoscenza del focus del loro attuale progetto ancora per qualche tempo: non è infatti previsto alcun annuncio da parte loro in occasione dei prossimi The Game Awards.

Nello specifico, come potete verificare in calce a questa news, Sefton Hill scrive: "Non vediamo l'ora dei The Game Awards di quest'anno! Noi stiamo ancora lavorando duramente nel nostro bunker di sviluppo quindi non aspettatevi un annuncio da parte di Rocksteady Games. Quando sarà pronto per essere mostrato, sarete i primi a saperlo. Spoiler: non si tratta di Superman". Le parole di Hill sono decisamente chiare e non lasciano dunque alcuno spazio all'immaginazione. Purtroppo, gli autori della trilogia videoludica di Arkham, dedicata al Cavaliere Oscuro, non sono al lavoro su di un titolo legato a Superman. A questo punto, non ci resta che dimenticare i rumor circolati negli ultimi giorni ed attendere, con pazienza, nuove informazioni ufficiali da parte di Rocksteady Games. Per consolarci, possiamo comunque attendere la notte dei The Game Awards 2018, in fondo Geoff Keighley, conduttore dell'evento, ha promesso di avere in cantiere circa una decina di annunci!