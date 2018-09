Rocksteady potrebbe essere al lavoro su un ambizioso titolo della Justice League

Stando alle ultime voci di corridoio, i talentuosi membri di Rocksteady sarebbero al lavoro su un particolare titolo con protagonisti i supereroi della Justice League.

Quello di cui si parla non è un semplice titolo sui supereroi, ma un progetto molto ambizioso che prevede il supporto tramite espansioni per un bel po' di tempo, al punto da essere paragonato a Destiny. Ecco le informazioni sul gioco che sono apparse in rete:

Metropolis, Gotham, Keystone. Ciascuna di esse sarà più grande della mappa di Arkham Knight e ne verranno aggiunte altre grazie ai DLC. Il livello di dettaglio dovrebbe essere paragonabile a quanto visto nell'ultimo titolo della serie. Nemici: il villain principale sarà Starro, ma grazie ai contenuti aggiuntivi si fronteggeranno anche Darkseid e Brainiac.

non dovrebbe discostarsi molto da quanto visto nella serie Arkham, sebbene il sistema di movimento e il combat system siano più aperti, vista la diversità tra i vari eroi. DLC: sono previsti numerosi contenuti aggiuntivi che includono città e personaggi giocabili. Tra questi ci sono anche Green Arrow, Hawkgirl e Martian Manhunter.

Ovviamente tutte queste informazioni sono da prendere con le pinze, così come i dettagli sull'annuncio. Il rumor parla infatti di un reveal all'inizio del prossimo anno, in concomitanza con l'annuncio di PlayStation 5 e Xbox Scarlett, visto che si tratta di un titolo della prossima generazione. Pare che PS4 e One non riescano a gestire un gioco tanto complesso, quindi l'uscita è prevista solo sulle nuove console e su PC.

Vi ricordiamo che nelle scorse settimane erano già apparsi in rete rumor che volevano Rocksteady al lavoro su un progetto destinato alle console di prossima generazione.