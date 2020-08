Rocksteady: un report del Guardian cita vecchie accuse di molestie

Mentre in rete continua il dibattito su Ubisoft e le accuse di molestie che hanno investito il colosso videoludico francese, la redazione del Guardian fa emergere un nuovo caso di maltrattamenti che sarebbe avvenuto, questa volta, presso Rocksteady, gli autori della serie di Batman Arkham e del futuro Suicide Squad.

Il report del Guardian si basa sulle testimonianze raccolte da diverse fonti anonime che asseriscono di aver lavorato presso gli studi londinesi di Rocksteady. In base alla ricostruzione degli eventi che è stata fatta dai giornalisti del Guardian, si apprende che più della metà delle donne impiegate presso Rocksteady due anni fa avrebbe scritto una lettera ai propri capi per accusarli di non essere intervenuti in loro difesa dopo essere state fatte oggetto di comportamenti inappropriati e molestie.

La lettera in questione sarebbe stata inviata nel novembre del 2018 da 10 dipendenti, con reclami su comportamenti sessisti e molestie come avances indesiderate, palpeggiamenti e frasi dispregiative. Sempre in base al report del Guardian, i vertici di Rocksteady avrebbero deciso di rispondere a tali richieste organizzando un semplice seminario di formazione, un'iniziativa che molti firmatari della lettera avrebbero trovato insufficiente: il mancato intervento dei dirigenti della software house in loro difesa avrebbe così spinto diversi dipendenti a lasciare la compagnia.

Alla luce di quanto accaduto, i rappresentanti di Rocksteady hanno ammesso di aver ricevuto nel 2018 queste denunce di discriminazione e molestie sessuali, commentando che "nei due anni successivi abbiamo ascoltato attentamente e imparato dai nostri dipendenti, lavorando per garantire che ogni persona del team si senta supportata e protetta". Nei giorni scorsi, dopo aver appresa dalla redazione del Guardian della pubblicazione di questo report, i dirigenti di Rocksteady hanno convocato una riunione con tutto il personale per discutere dei temi sollevati da queste lettere, con la promessa di intraprendere nuove iniziative per prevenire ulteriori casi di molestie e discriminazione.