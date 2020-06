Rocksteady, rumor: è Suicide Squad il nuovo gioco dei creatori di Batman Arkham?

Si continua a parlare del misterioso progetto attualmente in sviluppo presso Rocksteady, l'acclamato team responsabile di Batman Arkham Asylum, City e Knight. C'è infatti grande attesa da parte dei fan di scoprire quale sia il prossimo gioco della software house e, stando alle ultime voci di corridoio, potrebbe trattarsi di Suicide Squad.

Non è la prima volta che si parla del possibile progetto a tema Suicide Squad da parte di Rocksteady e a ripuntare i riflettori sull'argomento è Imran Khan, giornalista videoludico e uno dei membri fissi del cast del podcast Kinda Funny Games. Ed è proprio nel corso di una delle puntate del noto podcast che Khan è tornato a parlare del titolo Warner Bros, dichiarando di aver sentito da una fonte vicina allo studio che l'attuale progetto sia legato proprio al gruppo di villain DC Comics e che, con tutta probabilità, si tratta di un progetto a supporto continuo con microtransazioni. Il tanto misterioso gioco di Rocksteady potrebbe quindi essere un action in cui si potranno utilizzare gli iconici personaggi dei fumetti e che verrà costantemente aggiornato con nuovi contenuti, proprio come altri "Game as a service".

Si tratta al solito di informazioni non ufficiali e per avere la certezza del progetto in questione bisognerà attendere quasi sicuramente il prossimo 22 agosto 2020, quando si terrà l'evento dedicato ai giochi e ai film Warner Bros.