Rocksteady e Suicide Squad: registrato il dominio web, annuncio imminente?

A distanza di qualche giorno dagli ultimi rumor sul probabile gioco sulla Suicide Squad ad opera di Rocksteady, ecco che arrivano altre notizie che potrebbero confermare l'esistenza del nuovo progetto a tema DC Comics in sviluppo presso il team che ha dato i natali alla serie Batman Arkham.

Sembrerebbe infatti che lo scorso 16 giugno 2020 qualcuno abbia registrato il dominio internet suicidesquadgame.com, probabilmente legato proprio al titolo sul quale, secondo Imran Khan di Kinda Funny Games, è al lavoro proprio Rocksteady. Purtroppo non possiamo sapere se sia stata Warner Bros a registrare il sito o se sia tutto opera di qualche burlone che vuole giocare con i sentimenti dei videogiocatori, ormai da anni in attesa di scoprire la verità sul misterioso progetto dei creatori di Batman e oggetto di infinite voci di corridoio. Non dimentichiamo che solo qualche settimana fa qualcuno ha registrato un nuovo dominio a tema Prince of Persia lasciando credere ai fan della serie Ubisoft che ci fosse un nuovo capitolo in lavorazione. In ogni caso, se il sito è stato davvero creato da Warner Bros, è probabile che l'annuncio ufficiale del gioco sia in arrivo e l'attesa non sarà molto lunga.

Vi ricordiamo che, stando alle ultime informazioni, il gioco potrebbe essere un action in terza persona con supporto continuo da parte degli sviluppatori, che continueranno quindi ad aggiornare il titolo con nuovi contenuti e, probabilmente, skin e altri oggetti da acquistare tramite microtransazioni.