Roco Kingdom Mobile, dove Pokémon incontra Genshin Impact: cosa aspettarsi dal GDR

Da pochi giorni, gli appassionati di creature Game Freak di tutto il mondo hanno potuto iniziare una nuova avventura all'interno dell'inedita regione di Hisui.

E mentre Allenatori e Allenatrici si dedicano al completamente del Pokédex di Leggende Pokémon: Arceus, non mancano di fare la propria comparsa produzioni ispirate in più aspetti alla celebre saga videoludica. Nel corso del 2021, ad esempio, il pubblico ha potuto osservare in azione la versione PC di DokeV, un promettente e ambizioso open world che si inserisce nel solco dei Pokémon-like. Ora, all'orizzonte spunta una ulteriore produzione che potrebbe stuzzicare la curiosità degli Allenatori.

Stiamo parlando di Roco Kingdom Mobile, un interessante GDR che sembra fondere elementi in stile Genshin Impact con dinamiche à la Pokémon. Il risultato è un gioco in arrivo sul mercato videoludico cinese grazie all'azione di Tencent Games. Atteso su soli dispositivi mobile, almeno per il momento, Roco Kingdom Mobile sta catturando l'interesse di molti osservatori, che non ne escludono una versione console indirizzata anche al mercato occidentale.



Per scoprire le caratteristiche del titolo, il nostro Antonello "Kirito" Bello si è dedicato alla ricerca di tutte le informazioni disponibili. Immancabile dunque l'appuntamento con una video anteprima a tema Roco Kingdom Mobile, che potete trovare direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye: buona visione!