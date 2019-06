Rod Fergusson (Gears 5) ha provato a cancellare Fortnite prima di lasciare Epic Games

Nel corso di una recente intervista concessa a Game Informer.com, Rod Fergusson, attuale leader di The Coalition, la software house al lavoro su Gears 5, ha svelato un interessante retroscena risalente ai tempi in cui militava tra le fila di Epic Games.

Per quanto il focus dell'intervista fosse per l'appunto il nuovo sparatutto in terza persona in arrivo su PC e Xbox One a settembre, c'è stata una piccola digressione che ha coinvolto Fortnite, il Battle Royale che ha permesso ad Epic di raggiungere un successo ed una fama mai provati prima dalla compagnia capitanata da Tim Sweeney.

Fergusson ha ammesso che, nell'ultimo periodo in cui ha lavorato per Epic, ha di fatto provato a cancellare Fortnite. Originariamente, il titolo presentava solo la modalità Salva il Mondo, e non sembrava avere le potenzialità concrete per riuscire a spopolare come poi ha fatto. Dopo il suo abbandono, come tutti sappiamo, Epic ha poi virato verso la modalità Battle Royale, che ha messo in ombra Salva il Mondo ed ha riscosso un successo assolutamente strabordante.

Ricordiamo che Fortnite è disponibile ora per PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile. Sulle nostre pagine trovate una Guida per completare tutte le Sfide della Settimana 6.