Rod Fergusson lascia The Coalition e Gears per passare a Blizzard, lavorerà su Diablo

Rod Fergusson, capo dello studio The Coalition e produttore della serie Gears (prima in Epic Games, poi in Microsoft) ha annunciato che abbandonerà la compagnia a marzo per spostarsi in Blizzard Entertainment, dove lavorerà sul franchise Diablo.

Fergusson ha iniziato a lavorare sulla serie Gears nel lontano 2005, per poi collaborare allo sviluppo di vari progetti Epic come Shadow Complex e Infinity Blade, continuando nel frattempo a supervisionare i lavori su Gears 2, Gears 3 e Gears Judgment. Nel 2013 una parentesi in Irrational Games per lavorare su BioShock Infinite, nel 2014 il ritorno in Microsoft alla guida di The Coalition, studio fondato appositamente per lavorare sulla serie Gears e autore di Gears 4 e Gears 5.

Rod ha ringraziato tutti i fan di Gears, la community Xbox, i dipendenti di Microsoft e The Coalition, dopo 15 anni passati alla guida della serie è tempo di nuove sfide, come detto a marzo Fergusson entrerà a far parte della famiglia Blizzard dove si occuperà di gestire ogni aspetto del franchise Diablo, trovandosi quindi fin da subito impegnato a preparare i lanci di Diablo Immortal e Diablo 4.

Microsoft non ha commentato la notizia e al momento non è chiaro chi prenderà il posto di Fergusson a capo di The Coalition.