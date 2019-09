Rod Fergusson: la serie Gears stava morendo, Microsoft l'ha riportata in vita

Intervistato da The Hollywood Reporter per promuovere l'uscita di Gears 5, Rod Fergusson di The Coalition ha parlato del passato, del presente e del futuro del franchise, ribadendo come Gears rappresenti una delle serie di punta del catalogo Microsoft.

Obiettivo di Microsoft e The Coalition è quello di far crescere ulteriormente il brand dopo averlo resuscitato da un limbo creativo e commerciale: "Abbiamo iniziato un viaggio con Gears 4 e ora sento che abbiamo intrapreso la strada giusta. Il mio lavoro dal 2014 ad oggi è stato anche quello di capire come riportare in vita questa serie. Dopo Gears of War 3 Epic Games ha messo la serie sullo scaffale di fatto lasciandola morire, nel 2014 abbiamo acquisito i diritti e abbiamo iniziato a lavorare per riportare in vita l'universo di Gears. C'è una parola che tutti odiano ed è Transmedia ma non nego che l'obiettivo sia quello di espandere ulteriormente il raggio d'azione della serie non limitandosi ai videogiochi."

A giudicare dall'accoglienza riservata a Gears 5, Rod Fergusson ed il suo team sembrano essere riusciti nell'intento di dare nuova luce alla serie. Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Gears 5, in attesa di un giudizio completo che includa anche un parere sul comparto multiplayer.