Rod Fergusson vorrebbe un crossover tra Monster Hunter World e Gears of War

Rod Fergusson, responsabile di The Coalition, ha espresso su Twitter il desiderio di vedere il Brumak di Gears of War nel bestiario di Monster Hunter World, uno dei giochi più venduti dell'anno, con oltre 7.9 milioni di copie distribuite da fine gennaio ad oggi.

Rob precisa che la sua è solamente "una ironica provocazione" tuttavia non sarebbe affatto dispiaciuto se Capcom prendesse in considerazione la proposta, anche solo per uno speciale evento a tempo, come accaduto nei casi di Horizon Zero Dawn, Mega Man, Street Fighter e Devil May Cry.

Il Brumak di Gears of War potrebbe magari diventare protagonista di una caccia esclusiva per i possessori della versione Xbox One, al momento in ogni caso si tratta solamente di una ipotesi e niente di più, Fergusson si augura che il publisher ascolti la sua richiesta, tuttavia precisa come non ci siano stati contatti in merito tra le due parti.

Monster Hunter World è il videogioco Capcom più venduto di sempre, con 7.9 milioni di copie distribuite nell'ultimo trimestre, risultato davvero positivo quindi per l'Hunting Game della casa di Osaka. Sul fronte Gears of War, invece, Phil Spencer ha fatto capire che The Coalition è al lavoro su Gears of War 5, inoltre si parla da tempo di Gears of War 2 Ultimate Edition, in arrivo a novembre per festeggiare il decimo anniversario del lancio del gioco.