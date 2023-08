Tra ROG Ally e Steam Deck spunta Legion GO: trapelano trailer e dettagli della console

Sebbene Lenovo continui a mantenere il silezione nei riguardi della console, è trapelato in rete un trailer di presentazione di Legion GO, console portatile destinata a portare agguerrita concorrenza a ROG Ally e Steam gionDeck.

Riportato sulle pagine di Twitter da Evan Blass, il video (che potete visionare a questo indirizzo) mostra le caratteristiche chiave di Legion GO, piattaforma portatile pensata appositamente per il gaming.

Il filmato ci conferma innanzitutto che la console presenterà un display QHD+ da 8.8 pollici con supporto al Variable Refresh Rate. Esattamente come avevano anticipato i rumor, Legion GO è provvisto di chip AMD Ryzen Z1, e consentirà di accedere alle personali librerie software dei giocatori, oltre che ai giochi inclusi in Xbox Game Pass come mostrato a più riprese nel video.

Similmente a quanto accade con Nintendo Switch, potremo estrarre le impugnature laterali della console per utilizzarle separatamente a mo' di Joy-Con. Lenovo ha pensato anche agli amanti degli sparatutto in prima persona, a cui sono dedicati dei controller venduti separamente. La console, provvista anche di stand, consentirà di espandere la memoria fino a 2TB aggiuntivi tramite microSD. Vengono inoltre presentati il sistema di raffreddamento e la batteria da 49.2WH. Così come prevedevano i rumor, Legion GO supporterà Legion Glasses, tramite cui sarà possibile accedere all'esperienza in Realtà Aumentata.

Secondo i leak, Legion GO costerà almeno 799 euro. A questo punto un annuncio ufficiale da parte di Lenovo sembra essere decisamente dietro l'angolo.