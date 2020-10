Rogue Company: abbiamo 500 codici a disposizione per una copertura arma rossa!

Rogue Company è diventato free to play da qualche settimana, per festeggiare il raggiungimento di questo traguardo gli sviluppatori hanno messo a disposizione della community di Everyeye.it 500 codici per scaricare una copertura arma rossa denominata Candy Apple Red.

Per ottenere il codice (valido su tutte le piattaforme) vi basterà effettuare login su Everyeye.it (oppure, se non lo avete ancora fatto, procedere con la registrazione) e successivamente cliccare sul pulsante blu con la scritta Clicca qui per richiedere il codice, posto in basso. Fatto ciò, troverete il codice nella sezione Riscatto Codici della vostra pagina profilo: il redirect alla pagina sarà automatico e avverrà in pochi secondi, in ogni caso per raggiungerla non dovete far altro che cliccare sul vostro nickname in alto a destra, presente su qualsiasi pagina del sito.

A questo punto potete utilizzare la chiave ottenuta nello store in-game sotto la voce Redeem Code (Riscatta Codici), il codice in questione vi permetterà di ottenere la copertura rossa Candy Apple Red per le vostre armi, troverete l'oggetto nel vostro equipaggiamento, pronto per essere utilizzato. Se volete saperne di più vi rimandiamo al nostro approfondimento su Rogue Company Free to Play, il gioco è ora in Beta scaricabile gratis su PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One.



Nota Bene - La copertura Candy Apple Red non ha alcun valore economico, non è in vendita e non può essere acquistata con denaro reale.