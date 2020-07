Rogue Company: come ottenere la beta gratis con i Twitch Drops

La Closed Beta di Rogue Company, il nuovo shooter in terza persona dei creatori di Smite e Paladins, è disponibile da oggi per tutti i giocatori che decidono di acquistare uno dei numerosi starter pack il cui prezzo parte da 14,99 euro. Esiste però anche un altro modo per accedere gratuitamente alla beta prima che il titolo diventi free to play.

Proprio come accaduto per Hyper Scape e Valorant, il team di Hi-Rez ha deciso di mettere in palio per alcuni fortunati utenti un codice per la beta tramite gli ormai celebri Twitch Drops. Tutto ciò che dovete fare per provare ad essere scelti è visitare il sito ufficiale del gioco e collegare i vostri account Epic Games Store e Twitch. Effettuato correttamente il link tra i due account, non vi resta altro da fare che iniziare a guardare uno dei numerosi streamer che stanno trasmettendo Rogue Company, purché abbiano la seguente dicitura sotto il titolo della diretta: "Drop abilitati! Guarda per avere la possibilità di guadagnare ricompense. Puoi ottenere una sola ricompensa per streaming."

Al solito vi suggeriamo di tenere una sola diretta aperta, di avere la finestra in primo piano e di non disabilitare il volume se non spegnendo gli speaker del vostro PC. Nel caso in cui doveste essere selezionati, riceverete una notifica attraverso la quale poter ottenere un codice da inserire nell'apposita sezione dello store di Epic Games.

Vi ricordiamo che il gioco sarà gratis per tutti entro l'anno e supporterà il cross-play e il cross-save tra PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.