Rogue Company: cross-play dal lancio su PC, PS4, One e Switch per lo shooter gratis

Durante il Future Games Show è stato dedicato qualche minuto anche a Rogue Company, sparatutto in terza persona free to play dei creatori di Smite e Paladins che farà il proprio debutto su PC e console nel corso dell'estate.

Stando alle parole degli sviluppatori, il gioco supporterà sin dal debutto il cross-play, grazie al quale gli utenti Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One e PC potranno giocare insieme senza alcun tipo di limitazione. Il titolo godrà anche del supporto alla cross-progression, ciò significa che, come già accade con titoli come Fortnite Battaglia Reale e Call of Duty Warzone, potrete passare da una piattaforma all'altra mantenendo tutti i vostri progressi (a patto di associare tutte le piattaforme al medesimo account).

Gli sviluppatori hanno anche fatto sapere che a breve anche altri titoli Hi-Rez supporteranno questa funzionalità, dal momento che implementarla in un secondo momento è un compito difficile e Rogue Company è stato pensato proprio per supportare entrambe queste caratteristiche.

Nel caso in cui foste interessati al gioco, sul sito ufficiale sono attualmente aperte le registrazioni alla versione alpha, così da poter provare con qualche settimana d'anticipo il gioco rispetto all'uscita.