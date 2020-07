Rogue Company è disponibile su PC e console: ecco il video della versione Switch - Aggiornata

Approfittando della vetrina mediatica offertagli dal Nintendo Direct Mini, gli studi Hi-Rez hanno mostrato delle scene di gameplay inedite tratte dalla versione Switch dello shooter multiplayer gratuito Rogue Company.

Il nuovo progetto della software house che ha dato origine alle IP di Smite e Paladins ci vedrà assumere i panni degli agenti della Rogue Company, un'organizzazione segreta composta da mercenari d'élite impegnati nei teatri di battaglia più infuocati del pianeta.

La trasposizione Switch di Rogue Company vanterà il supporto al Cross-Play con le altre piattaforme, oltre a un sistema di progressione unificato che permetterà agli appassionati di acquisire esperienza per il proprio mercenario preferito "saltando" da un sistema all'altro senza alcuna limitazione. Nel titolo troverà spazio anche una vasta selezione di personaggi tra cui scegliere per cimentarsi nelle sfide online di questo sparatutto competitivo.

Rogue Company è disponibile da oggi, 20 luglio, su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, con Hi-Rez e gli studi First Watch Games che promettono di fare tesoro delle indicazioni pervenute dai partecipanti all'ultima fase di beta testing multiplayer per migliorare e arricchire l'offerta ludica e contenutistica di questo sparatutto free-to-play. La versione accessibile da oggi è però quella in Closed Beta, il cui accesso è previsto solo per coloro che decidono di acquistare il pacchetto Starter (14,99 euro), Standard (29,99 euro) o Ultimate (59,99 euro) prima dell'uscita dell'edizione finale del titolo, che continua ad essere prevista con la formula del free-to-play per fine 2020 su tutte le piattaforme.