Rogue Company, trailer per lo shooter multiplayer: in arrivo su PS4, Xbox One, Switch e PC

Gli sviluppatori del team di First Watch Games sono pronti a presentare al pubblico la loro prossima produzione videoludica: ecco tutti i dettagli sul progetto.

La software house ed il publisher Hi-Rez Studios hanno annunciato ufficialmente Rogue Company, uno shooter multiplayer destinato ad approdare su PC e console. Il titolo si è mostrato per la prima volta alla community videoludica con la pubblicazione di un trailer dedicato, che potete visionare in apertura a questa news. Il progetto è inoltre stato presentato con un secondo trailer, questa volta in live-action, disponibile in calce.

Protagonisti del titolo sono i membri di Rogue Company, un'associazione segreta che raccoglie mercenari d'élite in tutto il mondo. Nei loro panni, i giocatori potranno sfidarsi online in diverse modalità PvP. Lo shooter multiplayer supporterà sia il cross-play sia la cross-progression su tutte le piattaforme di pubblicazione del gioco. Ulteriori dettagli su Rogue Company saranno condivisi nel corso dei prossimi mesi.

Rogue Company non dispone ad ora di una data di pubblicazione precisa: Hi-Rez Studios ha tuttavia indicato il 2020 come finestra di lancio. Il gioco approderà su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (via Epic Games Store). In attesa di maggiori informazioni, è possibile iscriversi alla futura Alpha del gioco tramite il sito ufficiale di Rogue Company.