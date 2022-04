Rogue Legacy 2 arriva su PC e Xbox: l'accoglienza della stampa è più che calorosa

Oggi è ufficialmente terminata la fase di accesso anticipato di Rogue Legacy 2, secondo capitolo del popolare roguelike che è approdato nella sua versione definitiva sia su PC che su Xbox, ricevendo una notevole quantità di votazioni positive.

Sembrerebbe infatti che la critica videoludica internazionale abbia apprezzato particolarmente il lavoro svolto da Cellar Door Games, al punto da assegnare alla produzione una serie di voti superiori al 9. Mentre stiamo scrivendo questa notizia, il gioco bidimensionale vanta una media di 91 punti su 100 su Metacritic, il più importante portale che funge da aggregatore di recensioni.

Ecco di seguito l'elenco completo dei voti ricevuti da Rogue Legacy 2 ad oggi:

GameGrin - Voto: 100/100

Destructoid - Voto: 95/100

God is a Geek - Voto: 90/100

GameSpot - Voto: 90/100

TheGamer - Voto: 90/100

IGN USA - Voto: 90/100

Gamersky - Voto: 88/100

TheSixthAxis - Voto: 80/100

In attesa di scoprire quali saranno i prossimi voti assegnati al titolo e come verrà accolto dagli utenti, vi ricordiamo che Rogue Legacy 2 è disponibile all'acquisto nella sua versione 1.0 sia su PC (tramite Steam ed Epic Games Store) che su Xbox, dov'è disponibile sia su Xbox One che su Xbox Series X|S. Per celebrare l'uscita dall'Early Access, il gioco resterà in sconto per qualche giorno e sarà quindi possibile risparmiare acquistandolo entro i prossimi giorni.