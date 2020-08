Rogue Legacy 2: l'Early Access è disponibile su PC

Tra le novità di oggi troviamo l'Early Access di Rogue Legacy 2, secondo capitolo dell'acclamato roguelike la cui versione non definitiva può ora essere acquistata su Steam ed Epic Games Store.

Il costo del gioco, destinato ad aumentare man mano che verranno aggiunti nuovi contenuti, è di poco più di 16,00 euro, ma nella prima settimana è possibile acquistare il prodotto con uno sconto del 10%, il quale arriva al 20% se si possiede una copia digitale del prequel. Stando alle parole degli sviluppatori, il gioco riceverà dei grossi aggiornamenti ogni due mesi circa ed è ora perfettamente giocabile nonostante il numero di personaggi, biomi, nemici e boss sia ridotto.

Ecco di seguito l'elenco dei requisiti minimi dell'attuale versione di gioco, come al solito soggetti a possibili cambiamenti da qui al debutto della versione finale:

Sistema operativo: Windows 7

Processore: 2.0 Ghz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Nvidia GTX 680, AMD R9 280X

DirectX: Versione 9.0c

Archiviazione: 2 GB di spazio disponibile

Vi ricordiamo che la versione definitiva del gioco dovrebbe arrivare nel corso del 2021 su PC e non è da escludere che, proprio come il precedente capitolo, sia in dirittura d'arrivo anche su console.