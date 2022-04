Rogue Legacy 2 presto fuori dall'Early Access: annunciata l'uscita su PC e Xbox

Sono ormai passati quasi due anni da quando Rogue Legacy 2 è arrivato su PC in Early Access. Da allora i ragazzi di Cellar Door Games hanno continuato a lavorare duramente sulla versione completa della loro opera, ed è finalmente questione di poco tempo prima di metterci le mani sopra.

Il secondo episodio dell'apprezzata serie roguelike si prepara a fare il suo esordio su PC, Xbox Series X/S e Xbox One il prossimo 28 aprile 2022, come confermato dal nuovo trailer pubblicato per l'occasione: a breve dunque l'Early Access sarà solo un ricordo ed i fan potranno godersi il gioco nella sua edizione definitiva. "Rogue Legacy 2 sta finalmente per raggiungere la versione 1.0 e siamo davvero felici di come è venuto fuori", rivelano gli autori, promettendo che questo nuovo capitolo "sarà fedele all'originale, ma anche in grado di reggersi autonomamente come un qualcosa di nuovo".

"Dopo quasi 4 anni di sviluppo - prosegue Cellar Door Games - consegnarlo ai giocatori è l'ultimo step di un lungo viaggio, e speriamo che possano considerarlo speciale come noi". Il gioco avrà diversi miglioramenti al gameplay in modo da "spingere davvero al massimo il feeling da metroidvania, con nuove abilità permanenti per gli eroi". Anche il grado di sfida è stato ulteriormente bilanciato rispetto al passato, in modo che i giocatori "possano farcela anche quando sono sotto pressione".

Rogue Legacy 2 è stato annunciato nella primavera del 2020, per poi entrare nell'Early Access nei mesi successivi. Dopo una lunga attesa, finalmente i fan dei roguelike potranno godersi un nuovo, intrigante esponente del genere.