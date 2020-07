Rogue Lords: Cyanide mostra l'avventura gotica ispirata ai film di Tim Burton

Nel corso del NACON Connect, gli autori di Cyanide sono tornati a mostrare Rogue Lords, un'avventura roguelike per PC e console che trae ispirazione dai film a tinte oscure del maestro Tim Burton.

Sviluppato in collaborazione con Leikir, il titolo si svolge in una dimensione che rielabora in stile barocco e gotico le ambientazioni del New England del XVII secolo. Il compito degli utenti sarà quello di indossare gli scottanti panni del Diavolo: il principe delle tenebre si ritroverà costretto a lasciare gli inferi per fronteggiare le forze del bene, dando vita a una battaglia senza esclusione di colpi che, sotto il profilo squisitamente artistico, strizzerà l'occhio agli appassionati dei film di Burton.



Il lancio di Rogue Lords è previsto nel 2021 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Date un'occhiata al video mostrato da Cyanide durante il NACON Connect e diteci che cosa ne pensate al riguardo.

A chi ci segue, ricordiamo che durante il NACON Connect è stato presentato anche Test Drive Unlimited Solar Crown, il gioco di guida a mondo aperto di KT Racing che segna il ritorno di questa storica serie racing con un titolo che promette di mantenere intatto il DNA dei capitoli precedenti.