Rogue Spirit: 505 Games presenta l'avventura action stealth in salsa anime

Le alte sfere di 505 Games annunciano ufficialmente Rogue Spirit, un'avventura action stealth sviluppata da Kids With Sticks e destinata a entrare in Early Access su Steam ad agosto.

L'ultima proprietà intellettuale di 505 Games e della software house polacca ci proietterà in una dimensione fantasy in salsa anime ispirata alle atmosfere e alle opere d'arte del Giappone Feudale.

Il compito degli utenti sarà quello di interpretare l'ex principe di Midra, ma non di indossarne i panni: il protagonista, infatti, è morto. Il fantasma dell'erede al trono di Midra dovrà così ingegnarsi per venire a capo dell'enigma della sua dipartita e riuscire, così facendo, a liberare la sua terra dalla minaccia incombente di una forza maligna.

La versione in Accesso Anticipato di Rogue Spirit sarà disponibile su Steam ad agosto: al suo interno troveremo 10 livelli generati proceduralmente, 5 biomi e 20 personaggi giocabili, ciascuno contraddistinto da un suo set di abilità e armi. Chi aggiungerà Rogue Spirit alla propria Lista dei Desideri sarà il primo a ricevere le informazioni sulla demo giocabile che debutterà su Steam il 9 giugno. In cima e in calce alla notizia trovate il primo video gameplay e una galleria immagini esplicativa.