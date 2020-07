Roguebook: il deck building roguelike di Abrakam torna a mostrarsi

Non si può certo dire che il Nacon Connect non sia stato uno showcase all'insegna della varietà. Il primo evento di questo tipo organizzato dall'azienda ha anche visto una nuova presentazione di Roguebook, sviluppato dalla software house belga Abrakam Studio, già creatrice del gioco Faeria.

Roguebook, protagonista di una campagna Kickstarter di successo, è stato descritto dal CEO Jean-Michel Vilain come un deck building roguelike, il cui sviluppo si è avvalso del supporto del famoso creatore di Magic: The Gathering, Richard Garfield, che ha messo in campo la sua incredibile esperienza in qualità di co-designer. Roguebook dispone di meccaniche di gioco innovative e un mondo che i fan del genere non faticheranno ad amare.

La presentazione ha contribuito a fare luce sulle meccaniche che contraddistingueranno la produzione. All'inizio del gioco gli utenti saranno chiamati a scegliere due eroi tra i quattro a disposizione per poi dare forma al deck di carte iniziale. Avanzando e sconfiggendo nemici sarà possibile creare nuove carte per migliorare progressivamente il mazzo. Roguebook, tuttavia, è anche un rogue like: potrete dire addio ad un eroe, ma se li perderete entrambi dovrete ricominciare dall'inizio. Tutti i contenuti sono inoltre generati in maniera procedurale: non ci sarà mai una run uguale all'altra. Lo spazio riservato a Roguebook si è infine concluso con un intervento di Richard Garfield in persona.