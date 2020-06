Roki ha una data di uscita: da due ex Director Guerrilla, nuovo trailer per la fiaba indie

Si dipana il fitto calendario di eventi previsto per sabato 13 giugno: ad aprire le danze è il Guerrilla Collective, show streaming interamente dedicato all'universo dello sviluppo indipendente.

Durante la diretta, il team di Polygon Treehouse, fondato da due ex Art Director di Guerrilla Games, torna a proporre la sua nuova produzione. Il primo trailer di Roki era stato presentato nell'agosto 2019, in occasione dell'Indie Direct trasmesso da Nintendo in concomitanza con la Gamescom di Colonia. Ora, l'avventura fiabesca si mostra in un primo gameplay trailer, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.

Il titolo viene presentato come una moderna fiaba, un gioco basato su avventura, coraggio e folklore, ambientata in un mondo popolato da "mostri che non dovrebbero esistere". I giocatori vestiranno i panni di Trove, giovane ragazza impegnata in un viaggio per salvare la sua famiglia, ma durante il quale è destinata anche a scoprire la sua vera identità.

Roki è stato originariamente annunciato come in arrivo su Nintendo Switch: ora, il trailer Guerrilla Collective ne conferma l'arrivo su PC (via Steam) e conferma una data di uscita. Roki sarà disponibile a partire dal prossimo 23 luglio.