Roland Garros eSeries by BNP Paribas: tutti i dettagli dell'edizione 2020

Roland-Garros, BNP Paribas e Nacon annunciano la terza edizione della Roland-Garros eSeries di BNP Paribas, un torneo di eSports giocato su Tennis World Tour e che incoronerà il campione dell’eTennis internazionale.

Team Vitality dà il suo sostegno ai giovani giocatori

Il torneo 2020 è un passo importante nel rafforzamento dei legami tra sport ed eSport, grazie ad una partnership rivoluzionaria con il Team Vitality, il club eSports leader in Francia. Per la prima volta in una competizione internazionale di eTennis, i qualificati avranno la possibilità di avere come mentori dei giocatori professionisti, che trasmetteranno loro consigli e competenze.

"Dopo le due precedenti edizioni della ESeries Roland-Garros by BNP Paribas, stiamo cercando di andare ancora oltre nel riunire sport ed eSport facendo ricorso a prestigiosi partner di alto profilo come il Team Vitality", ha dichiarato Stéphane Morel, vice CEO del Dipartimento Marketing e Sviluppo Aziendale della Federazione Francese di Tennis. "Consideriamo questo nuovo approccio essenziale per raggiungere le community di giocatori e riunire diverse generazioni di appassionati di sport e eSport attraverso l'amore che condividono per il tennis." Aggiunge Bernard Giudicelli, presidente della Federazione Francese di Tennis.

A dare il loro sostegno ai giocatori amatoriali per tutta la durata della competizione ci saranno giocatori professionisti del calibro di Lyloun, Robi, Brawks e Airwaks, tutti supervisionati dal fondatore del Team Vitality, Néo. Clicca qui per maggiori informazioni su questi fuoriclasse.

Eventi di qualificazione ai principali tornei di tennis

Le qualificazioni si svolgeranno da marzo a maggio in Italia, Francia e USA, con eventi che si terranno al Masters 1000 Internazionale BNL d'Italia a Roma, al Masters 1000 di Indian Wells e all’Open Parc Auvergne Rhône-Alpes di Lione, dove i giocatori amatoriali potranno sfidarsi godendosi delle ambientazioni davvero uniche. Questi tornei stabiliranno i campioni nazionali che andranno avanti alle finali mondiali, che si terranno al Roland-Garros. I pretendenti alla corona possono partecipare al concorso sul sito ufficiale.

Per il terzo anno consecutivo, la grande finale internazionale si terrà sulla terra rossa parigina, secondo appuntamento del Grande Slam, dove un'ambientazione davvero spettacolare immergerà i partecipanti nell’unica atmosfera di un torneo tanto importante. Il vincitore riceverà un trofeo e i biglietti per la finale singolare maschile del Roland-Garros.

BNP Paribas, la banca per tutte le filiali del tennis

Anche quest'anno BNP Paribas sottolineerà il suo impegno a sostenere "il tennis in tutte le sue forme" impegnandosi in azioni volte a promuovere l'innovazione e le nuove pratiche legate ai videogiochi.

"Questa, la terza edizione della eSeries Roland-Garros by BNP Paribas, organizzata in collaborazione con la Federazione Francese di Tennis, ci offre un'altra opportunità per ribadire il nostro impegno nei confronti dell'innovazione nello sport in tutte le sue forme", ha dichiarato Vincent-Baptiste Closon, Global Head of Sponsorship di BNP Paribas. "Grazie al Team Vitality, siamo in grado di offrire nuove entusiasmanti esperienze agli appassionati di tennis e di gaming."