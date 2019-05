Roland-Garros eSeries by BNP Paribas: Lorenzo Cioffi rappresenterà l'Italia in finale

Roland Garros, BNP Paribas e Bigben sono lieti di annunciare il vincitore delle qualificazioni italiane della Roland-Garros eSeries by BNP Paribas, un torneo videoludico di tennis basato sul videogioco Tennis World Tour che si è svolto a Roma il 18 maggio.

Lorenzo Cioffi “Isniper” ha vinto il secondo round di qualificazione e avrà l’onore di rappresentare l’Italia alla gran finale del 9 giugno al Roland Garros. “Difendere il mio titolo è stato un po’ stressante ma sono lieto di aver tenuto sotto controllo le mie emozioni e di ritornare a Parigi. Mi piacerebbe vincere quest’anno dopo aver raggiunto la finale l’anno scorso”, ha dichiarato Lorenzo Cioffi dopo la sua vittoria.

I vincitori delle finali nazionali, incluso Lorenzo Cioffi “Isniper”, sono invitati a rappresentare il proprio paese alla grande finale che deciderà il vincitore della Roland-Garros eSeries by BNP Paribas 2019. I finalisti giocheranno l’uno contro l’altro con una versione pre-release dell’ultimissimo Tennis World Tour Roland-Garros Edition e avranno modo di dare uno sguardo alle nuove aggiunte tra cui spicca il recentemente rinnovato campo centrale del Roland Garros, il Philippe-Chatrier, così come sarà allestito per il torneo 2010.

Per il secondo anno di fila questa grande finale internazionale si svolgerà durante il Grande Slam parigino, con uno spettacolare allestimento appositamente studiato per immergere i partecipanti in un’atmosfera che riecheggi quella dei più prestigiosi tornei professionistici. I partecipanti si divideranno un premio in denaro di 10.000 euro, metà dei quali andranno al vincitore. Ci vediamo il 9 giugno alla grande finale della Roland-Garros eSeries by BNP Paribas!