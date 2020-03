Roland Garros eSeries by BNP Paribas: il torneo è stato rimandato per Coronavirus

L'organizzazione del torneo Roland-Garros eSeries by BNP Paribas ha annunciato che l'evento non si terrà a maggio come inizialmente previsto, bensì dal 20 settembre al 4 ottobre 2020.

Nonostante nessuno sia in grado di dire come sarà la situazione il 18 maggio, le correnti misure di sicurezza rendono impossibile continuare con i preparativi, e come risultato, non sarà possibile svolgere il torneo nelle date pianificate originariamente. Con l’intento di agire responsabilmente e proteggere la salute dei suoi dipendenti e dei fornitori durante il periodo organizzativo, la FFT ha scelto l’unica opzione che avrebbe permesso lo svolgimento dell’edizione 2020 del torneo continuando comunque a combattere contro il COVID-19.

Questa decisione è stata presa nell'interesse sia della community di tennisti professionisti, la cui stagione 2020 è già stata in parte compromessa, e di tutti i fan del tennis e del Roland-Garros. Sfortunatamente, la Roland-Garros eSeries by BNP Paribas è stata sospesa per il momento. Decisioni riguardo la continuazione del torneo verranno prese nelle prossime settimane e pubblicate sul sito ufficiale della competizione.