Roland Garros eSeries: un grande podio per l'italiano Lorenzo Cioffi

In questi giorni è in scena lo spettacolo del grande tennis sulla terra rossa. L'appuntamento con il Roland Garros è irrinunciabile per milioni di appassionati della racchetta e, parallelamente al torneo che vede sfidarsi i grandi campioni del circuito ATP, si è disputata una competizione esport.

L'evento, che ha visto protagonista il nuovo titolo Tennis World Tour, è la Roland Garros eSeries sponsorizzata da BNP Paribas.

Le qualificazioni italiane si sono tenute lo scorso 2 maggio a Roma, in occasione della tappa romana del circuito. Dalle qualifiche è uscito vincente Lorenzo “Isniper” Cioffi, diciannovenne che ha stracciato gli avversari ottenendo l'accesso alla fase finale dell'evento esportivo ospitato all'interno dello stadio del Roland Garros.

Lorenzo “Insiper” Cioffi, reclutato dal team Mkers (che già può vantare alcune stelle del panorama italiano come Daniele "Iceprinsipe" Paolucci e Lorenzo “Trastevere73” Daretti), dopo un percorso netto non è riuscito a vincere nella finalissima della Roland Garros eSeries ma è comunque salito sul podio con un ottimo secondo posto.

Il torneo è stato trasmesso in diretta streaming grazie a France Televisions e al canale dedicato del Roland Garros. Un vero peccato che qui da noi non si sia potuto godere della prestazione dell'azzurro, complice anche la poca pubblicità all'evento e ai campioni che l'hanno animato. Speriamo di rivedere e tifare per Lorenzo ai prossimi appuntamenti.