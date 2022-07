Rollerdrome: il DualSense fa scintille nel video gameplay su PS5

Rollerdrome, lo skating futuristico di Roll7 presentato durante il PlayStation State of Play d'inizio giugno, supporterà appieno il DualSense di PS5: a darne conferma sono gli stessi sviluppatori londinesi con un video pieno di scene di gameplay inedite e, ovviamente, di riferimenti al controller di Sony.

L'amore incondizionato per il DualSense viene ribadito dagli autori di OlliOlli descrivendo i tanti interventi compiuti per garantire un'esperienza di gioco immersiva a tutti gli utenti PS5 che inforcheranno gli skate di Rollerdrome per cimentarsi nelle sparatorie in slow motion di questo violento sport futuristico.

Entrando nel merito delle caratteristiche hardware del DualSense supportate da Roll7, gli sviluppatori inglesi spiegano che il feedback aptico del controller PS5 farà avvertire al giocatore ogni singola asperità del terreno, mentre i trigger adattivi si occuperanno di gestire in maniera dinamica le esplosioni e la forza esercitata da ogni singola arma impugnata dal proprio alter-ego. Anche l'audio 3D di PlayStation 5 influirà sull'esperienza di gioco, dando agli utenti l'opportunità di capire la direzione dei colpi sparati dai nemici e la distanza delle esplosioni.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, ricordiamo a chi ci segue che Rollerdrome è previsto al lancio per per il 16 agosto su PC e in esclusiva console (temporale e della durata minima di sei mesi, ossia fino al 16 febbraio 2023) su PS4 e PlayStation 5.