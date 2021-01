Roller Champions: un breve video mostra una nuova arena, data d'uscita in arrivo?

È ormai da un bel po' di tempo che non si hanno informazioni concrete su Roller Champions, il free to play targato Ubisoft che dovrebbe fare il proprio debutto sul mercato nel corso del 2021. L'arrivo sui social di un nuovo filmato potrebbe non essere altro che il timido inizio di una ondata di dettagli sul gioco.

Il tweet pubblicato sul profilo ufficiale del gioco mette in mostra un filmato della durata di pochi secondi e con protagonista una nuova arena. La particolarità del breve trailer consiste nella forma dell'arena, completamente diversa rispetto a quelle viste nei filmati e nella close beta, dal momento che non riproduce una sorta di circuito ma sembra proporre spazi più aperti. È molto probabile, quindi, che il team di sviluppo si stia preparando a lanciare il gioco con diverse modalità e che una di queste ruoti intorno alla grossa campana che magari dovrà essere suonata dai giocatori per guadagnare punti.

Prima di lasciarvi al tweet con il filmato, vi ricordiamo che proprio qualche settimana fa è stato confermato dalla stessa azienda francese che Roller Champions arriverà nei primi mesi del 2021 ed è quindi probabile che l'annuncio di una data d'uscita sia imminente. Al momento il gioco è previsto esclusivamente su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch ma non è da escludere che Ubisoft proponga il gioco sin dal lancio anche sulle console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Series X.