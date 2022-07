Roller Champions chiuderà presto? Per Jeff Grubb 'ha le Stagioni contate'

Stando a quanto affermato da Jeff Grubb, l'ambizioso sport sci-fi Roller Champions 'ha le Stagioni contate': il noto giornalista e insider ritiene infatti che Ubisoft avrebbe già pianificato la finestra di chiusura dei server del titolo free-to-play lanciato nel maggio di quest'anno su PC, PlayStation e Xbox.

Partendo dalle ultime novità legate alla chiusura di Ghost Recon Frontline e alla volontà espressa da Ubisoft di ridurre fortemente le spese e concentrarsi su IP consolidate come quella di Assassin's Creed, il redattore di VentureBeat spiega infatti che il cambio di strategie preannunciato dal colosso videoludico francese coinvolgerà anche Roller Champions.

Sulla scorta delle indicazioni fornitegli dalle sue fonti anonime, Grubb si dice certo del fatto che "Roller Champions verrà cancellato dopo la Stagione 3". L'ipotetica chiusura dei server dello sportivo arcade di Ubisoft, di conseguenza, non dovrebbe avvenire nell'immediato ma solo tra qualche mese, presumibilmente in funzione dei contenuti già sviluppati dal team di Ubisoft Montreal. L'attuale fase ingame di Roller Champions, la Stagione Disco Fever, dovrebbe concludersi a fine agosto e fare spazio, appunto, alle attività e alle sorprese previste dalla Stagione 3, con sfide da svolgersi nei due o tre mesi successivi.

Nel momento in cui scriviamo, l'azienda francese non ha ancora confermato o smentito le anticipazioni di Grubb, di conseguenza invitiamo chi ci segue a prendere con le pinze questi leak e a considerarli come tali. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere la nostra recensione di Roller Champions.