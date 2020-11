Roller Champions: come si inventa un nuovo sport? Gli sviluppatori lo spiegano in un video

Dopo essersi mostrato durante l'ultimo Ubisoft Forward di settembre, Roller Champions torna a farsi vedere in nuovo video. Gli sviluppatori proseguono la marcia di avvicinamento al lancio raccontando le fasi che hanno portato all'invenzione di un nuovo sport.

I ragazzi di Ubisoft hanno infatti raccontato di essersi ispirati agli sport esistenti come il football, il basket, la pallamano e ovviamente il pattinaggio, cercando di coglierne le caratteristiche più divertenti per sintetizzarle in una nuova attività competitiva che potesse bilanciare la rivalità, il fair play e lo spirito di squadra dei giocatori. Gli sviluppatori sono partiti dall'idea di una pista circolare, provando diverse varianti (in termini di dimensioni) fino a trovare la formula più adatta per lunghezza e altezza.

Particolare attenzione sembra essere stata rivolta ai vari movimenti in grado di dare dinamicità all'azione. Nel corso dei prossimi mesi Ubisoft pubblicherà nuovi dettagli che accompagneranno gli utenti alla scoperta di questo nuovo titolo competitivo che nelle intenzioni degli sviluppatori vuole insidiare il dominio di giochi come il blasonato Rocket League.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Roller Champions non ha ancora una data di lancio precisa ma dovrebbe esordire nei primi mesi del 2021.