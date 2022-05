Roller Champions: la data di lancio del gioco gratis di Ubisoft trapela in rete

Inizialmente previsto al lancio entro il mese di marzo, Roller Champions, il nuovo titolo sportivo targato Ubisoft, è stato rimandato per permettere agli sviluppatori di rifinire al meglio l'esperienza di gioco prima del debutto. Sembra che la nuova data di lancio sia trapelata in rete prima dell'annuncio ufficiale della casa d'Oltralpe.

Tramite un lavoro di datamining, l'account Twitter Aggiornamenti Lumia ha scovato quella che sembra essere la data di lancio definitiva di Roller Champions. A quanto pare il titolo free-to-play arriverà molto presto, e per la precisione farà il suo esordio il 25 maggio. Ricordiamo che il gioco sarà distribuito gratuitamente su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Naturalmente la Stagione 1 della nuova esperienza arcade su pattini avrà inizio lo stesso giorno. Per quanto riguarda il peso del download parliamo di appena 6.67GB, quantomeno nella versione Xbox. Al momento Ubisoft non si è ancora espressa in merito, ma l'account Twitter di Roller Champions ha pubblicato una nuova clip che sembra parlare chiaro: l'annuncio ufficiale dovrebbe arrivare a brevissimo.

Potete stemperare l'attesa per l'arrivo del nuovo free-to-play di Ubisoft dando una lettura alla nostra Anteprima di Roller Champions.