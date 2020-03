Roller Champions: il free-to-play confermato per Nintendo Switch, PS4, Xbox One e mobile

L'annuncio di Roller Champions è stato condiviso dai vertici di Ubisoft in occasione dell'edizione 2019 dell'E3, in concomitanza con la pubblicazione di una speciale Demo del gioco.

Ora, a distanza di parecchi mesi, giungono interessanti novità sul titolo. È stato infatti reso noto che il free-to-play non sarà un'esclusiva PC, ma approderà invece su di un'ampia serie di piattaforme. Tra queste ultime sono state ufficialmente confermate Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Ma non solo: Roller Champions si farà strada anche all'interno del mercato mobile. Ad ora, la software house francese non ha offerto alcun dettaglio in merito ad una specifica data di uscita. La pubblicazione del gioco resta comunque attesa, per tutte le piattaforme supportate, nel corso del 2020.



Roller Champions proporrà ai giocatori una peculiare esperienza sportiva, all'interno di arene dedicate, in cui gli utenti potranno contendersi il controllo palla a bordo di sfreccianti pattini. Per ingannare l'attesa, il pubblico potrà comunque provare in anteprima il free-to-play su PC. È stata infatti da poco annunciata da Ubisoft una Closed Alpha di Roller Champions. L'appuntamento prenderà il via il prossimo 11 marzo via Uplay e si protrarrà sino alla giornata del 23 marzo. Grazie a quest'ultima sarà possibile avere un nuovo assaggio delle caratteristiche della produzione.