Roller Champions, il gioco gratis ha una finestra d'uscita: nuovo trailer

Prosegue il percorso di avvicinamento all'Ubisoft Forward e il pre-show dell'appuntamento ci consente di dare uno sguardo più approfondito anche a Roller Champions.

Presentato ufficialmente nel corso dell'E3 2019, il titolo si prepara ad approdare sul mercato in formato free to play. Il peculiare titolo sportivo risulterà dunque accessibile gratuitamente al pubblico, che potrà sfrecciare a tutta velocità sui pattini, e non solo! Dopo aver offerto un primo assaggio delle potenzialità del gioco con una closed beta di Roller Champions, Ubisoft è pronta a svelare ulteriori dettagli.

Nel corso dei prossimi mesi, il team di sviluppo offrirà infatti l'opportunità di dare uno sguardo al dietro le quinte del progetto, con interviste e video diari degli sviluppatori. Il tutto avrà inizio ad ottobre e inaugurerà un percorso che condurrà all'inizio del 2021, finestra di lancio fissata per l'uscita di Roller Champions.



