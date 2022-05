Roller Champions gratis: lo sport sci-fi di Ubisoft si lancia in video su PC e console

Come preannunciato da Ubisoft, a partire da oggi 25 maggio gli skatepark futuristici di Roller Champions aprono ufficialmente i battenti in free to play su PC e console, con tanto di progressione unificata e funzione cross-play attive sin dalla Stagione di Lancio.

L'ultima fatica Ubisoft Original offre a tutti gli appassionati di esperienze PvP gratuite l'opportunità di gareggiare in squadre composte da tre giocatori in sfide adrenaliniche da disputare all'interno di skatepark futuristici.

I risultati conseguiti insieme alla propria squadra concorreranno all'aumento di punti esperienza e al conseguente sblocco degli oggetti cosmetici per il proprio alter-ego, come pure degli effetti goal, delle pose aree da far assumere al personaggio e di tanti altri elementi di personalizzazione.

La scalata alle classifiche per la lega Elite Champions parte oggi su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S con l'inizio della Stagione di Lancio, una fase ingame che durerà fino al 21 giugno con sfide studiate per aiutare gli utenti a familiarizzare con le meccaniche di gameplay.Chi desidera ampliare ulteriormente il proprio catalogo di oggetti sbloccabili può acquistare un Roller Pass che aggiunge 41 ricompense agli 11 oggetti da acquisire nel Pass gratuito fino al termine della stagione inaugurale di Roller Champions. Qualora ve lo foste perso, qui trovate il nostro speciale su Roller Champions, lo sport del futuro secondo Ubisoft.