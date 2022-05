Roller Champions: svelato il peso su PS4, loot box gratis con i Twitch Drops

A pochissime ore dal lancio di Roller Champions, che verrà sbloccato allo scoccare della mezzanotte, sono emerse in rete le informazioni relative allo spazio occupato su PlayStation 4 e sugli interessanti Twitch Drop.

Roller Champions, il nuovo free to play targato Ubisoft, occuperà su PlayStation 4 soli 10,545 GB e, come ben saprete, non verrà pubblicata una versione per la console di ultima generazione ma il titolo si può avviare tramite retrocompatibilità. Per quello che riguarda invece le ricompense gratuite, i giocatori che guarderanno gli streamer che trasmettono le loro partite sulla piattaforma viola potranno ottenere un paio di loot box e un titolo esclusivo.

Ecco di seguito l'elenco completo dei Twitch Drops di Roller Champions:

Guarda per 2 ore e riscuoti la ricompensa Lootball

Guarda ancora per 2 ore e riscuoti la ricompensa Lootball

Guarda ancora per 2 ore e riscuoti la ricompensa "I was Here" tag

Al solito, chiunque sia interessato a questi oggetti non deve fare altro che visitare la pagina delle ricompense e collegare l'account Ubisoft Connect a quello Twitch, così da poter sbloccare i drop. Va precisato che gli oggetti vanno anche riscattati dopo aver visualizzato le dirette per il tempo necessario al loro sblocco, passaggio che va completato sempre nell'inventario di Twitch cliccando sul tasto "Riscatta". Assicuratevi inoltre che il canale che state guardando abbia il tag "Drop abilitati", fondamentale per accumulare i progressi e sbloccare i tre oggetti.