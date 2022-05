Roller Champions gratis: il video di Ubisoft svela la data d'uscita dello sportivo sci-fi

Le anticipazioni e i più recenti leak sulla data d'uscita di Roller Champions vengono confermati da Ubisoft Montreal con l'ultimo video che riassume l'esperienza di gioco di questo ambizioso sportivo free to play in salsa sci-fi.

Nel trailer, la sussidiaria canadese di Ubisoft ci aiuta a "pattinare verso la gloria" offrendoci un corso accelerato di roller derby, rugby, calcio e football americano, i quattro pilastri ludici su cui sono state edificate le fondamenta delle modalità e del gameplay PvP di Roller Champions.

Il video tratteggia l'offerta contenutistica del nuovo gioco gratis dell'azienda francese descrivendo le sfide degli sponsor, la progressione delle attività da svolgere per accedere alle personalizzazioni per il proprio alter-ego, le tecniche più efficaci per avere la meglio sugli avversari e, per chi desidera acquisire maggiore esperienza prima di gettarsi nella mischia delle arene competitive, la possibilità di accedere alla modalità Pratica.

La commercializzazione di Roller Champions è prevista per il 25 maggio su PC, PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più su questo nuovo videogioco free to play, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su Roller Champions, lo sport del futuro secondo Ubisoft.