Roller Champions: un leak svela uno degli annunci di Ubisoft per l'E3 2019?

Varie fonti come il sito tedesco SpielTimes ed il forum di ResetERA sembrano aver "leakato" uno degli annunci della conferenza Ubisoft E3 2019: si tratta di Roller Champions, gioco multiplayer che dovrebbe essere annunciato proprio alla fiera di Los Angeles.

Roller Champions sembra essere incentrato sul comparto multigiocatore che riprende alcune meccaniche di Rocket League, con un comparto estetico in stile cartoon simile a quello di Fortnite. Al posto di coloratissime autovetture troveremo però dei pattinatori, cosa che sembra rendere Roller Champions simile ad uno sport futuristico.

Secondo un report, Roller Champions (sviluppato con Unity Engine) sarà disponibile su PC, Xbox One, Nintendo Switch e PlayStation 4, contattato da Polygon, un portavoce della casa francese fa sapere che "la compagnia non commenta rumor e speculazioni", non ci resta quindi che attendere l'eventuale reveal ufficiale che a questo punto dovrebbe arrivare lunedì 10 giugno alle 22:00, nel corso della conferenza E3 del publisher.