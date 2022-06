Roller Champions presto su Nintendo Switch? Data avvistata per il gioco gratis di Ubisoft

Tra le nuove uscite videoludiche del mese di maggio, aveva trovato spazio il debutto di Roller Champions su PC e console di casa Sony e Microsoft.

Ora, il free to play a marchio Ubisoft sembra pronto a raggiungere anche i lidi di Nintendo Switch, grazie ad un porting dedicato alla console ibrida. L'imminente debutto è suggerito da un interessante avvistamento realizzato sullo store online di Nintendo Switch. Su Nintendo e-Shop, infatti, è possibile individuare una prima data di lancio per Roller Champions, che viene indicato come in arrivo su Nintendo Switch a partire dal prossimo martedì 21 giugno 2022.

Nonostante la vicinanza della data indicata, al momento non è giunto alcun annuncio ufficiale in merito, né da parte di Ubisoft né da parte di Nintendo. Per questa ragione, invitiamo i giocatori ad interpretare con cautela l'avvistamento relativo alla versione Switch di Roller Champions. In attesa di saperne di più, proseguono inoltre i dibattiti relativi all'eventuale trasmissione di un nuovo Nintendo Direct estivo.



Roller Champions, lo ricordiamo, è un free to play a sfondo sportivo a marchio Ubisoft, già disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X|S. Con scontri a squadre di stampo PvP, il titolo invita i giocatori a sfidarsi a bordo di sfreccianti pattini a rotelle.