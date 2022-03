Roller Champions quando esce? Il gioco gratis di Ubisoft subisce un nuovo rinvio

Roller Champions, lo sport del futuro targato Ubisoft, subisce un nuovo rinvio: a renderlo noto sono gli stessi sviluppatori attraverso un messaggio pubblicato sul server Discord della nuova esperienza arcade originariamente prevista in uscita entro fine marzo 2022.

Il team di Ubisoft Montreal incaricato di dare forma a questo nuovo sportivo arcade in salsa free to play spiega infatti che "dopo aver passato al vaglio ogni possibile ipotesi, abbiamo concluso che sarebbe stato necessario più tempo per lanciare il gioco e concedergli tutte le opportunità che merita. Riteniamo che il posticipo sia la decisione più giusta da prendere per tenere fede alle promesse fatte ai nostri fan e coltivare nel migliore dei modi la passione che ci avete dimostrato nel corso dell'ultima beta".

Entrando nel merito del lavoro che attende il team di Roller Champions, i rappresentanti di Ubisoft Montreal sottolineano che "stiamo lavorando sodo affinché l'attesa supplementare per l'uscita valga la vostra fiducia". Ad ogni modo, non ci sarà da attendere ancora a lungo per poter sfrecciare sul parquet virtuale di Roller Champions: il lancio del titolo è infatti previsto per questa primavera su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e in retrocompatibilità su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.