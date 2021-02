Roller Champions: codici per la Closed Beta in regalo solo per i più veloci

La Closed Beta di Roller Champions prenderà il via il 17 febbraio e andrà avanti fino al primo marzo, se volete avere la possibilità di provare il nuovo gioco Ubisoft siete nel posto giusto perchè abbiamo a disposizione per voi alcuni codici per accedere alla fase di test a numero chiuso.

Everyeye.it e Ubisoft regalano 20 codici per la Closed Beta di Roller Champions su PC (via Uplay), PlayStation 4 e Xbox One con supporto cross-play attivo su tutte le piattaforme.

Per ottenere il codice vi basterà effettuare il login su Everyeye.it con il vostro account (oppure, se non lo avete ancora fatto, procedere con la registrazione) e cliccare sul pulsante blu con la scritta Clicca qui per richiedere il codice, posto qui sotto in basso. Fatto ciò, troverete il codice nella sezione Riscatto Codici della vostra pagina profilo: il redirect alla pagina sarà automatico e avverrà in pochi secondi, in ogni caso per raggiungerla non dovete far altro che cliccare sul vostro nickname in alto a destra, presente su qualsiasi pagina del sito.

Una volta preso il codice non dovrete far altro che riscattarlo sul sito della Closed Beta di Roller Champions, dove avrete anche la possibilità di selezionare la piattaforma di vostro interesse. Vi ricordiamo che potrete giocare dal 17 febbraio al primo marzo e vi consigliamo di tenervi pronti, chissà che non possa esserci l'occasione di sfidare alcuni di voi in diretta su Twitch nelle prossime settimane!