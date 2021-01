Roller Champions: Ubisoft annuncia l'inizio della closed beta, ecco tutti i dettagli

Il publisher Ubisoft e gli sviluppatori di Ubisoft Montreal hanno annunciato una nuova fase di closed beta per Roller Champions, il frenetico arcade sportivo free to play, riservata questa volta ai giocatori dei paesi europei.

L'annuncio è accompagnato da un video che mette in evidenza le caratteristiche e le novità introdotte nel corso dello sviluppo. A partire dal 17 febbraio e fino al 1 marzo i giocatori di Andorra, Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Polonia, Portogallo, Romani, Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera e Gran Bretagna potranno partecipare alla closed beta di Roller Champions su PC, Xbox One e PlayStation 4.

La beta sarà l'occasione per testare alcuni nuovi contenuti tra cui l'editor per la creazione del proprio avatar, nuove modalità come i Match Classificati, i Match Personalizzati e lo Skatepark, animazioni inedite e movimenti migliorati, nonché la possibilità di stringere accordi con vari sponsor per sbloccare oggetti speciali. Potete registrarvi a questo link.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Roller Champions dovrebbe uscire nel corso del 2021 per PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile.