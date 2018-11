RollerCoaster Tycoon Adventures arriva su Nintendo Switch a fine novembre

Bigben e Atari annunciano che RollerCoaster Tycoon Adventures sarà disponibile per Nintendo Switch a partire dal 29 novembre. Tycoon Adventures porta la leggendaria serie RollerCoaster direttamente nella next generation combinando il gameplay tipico della serie con nuove caratteristiche esclusive per la console Nintendo.

RollerCoaster Tycoon Adventures è l’ultima aggiunta in uno dei franchise più venduti e apprezzati nella storia dei PC game. RollerCoaster Tycoon è stato creato da Chris Sawyer, leggendario sviluppatore scozzese, ed è stato rilasciato per la prima volta su PC nel 1999 divenendo rapidamente un prodotto molto amato dai fan. Sviluppato da Nvizzio Creations, lo studio ha portato nel gioco tutto il rispetto e la profonda conoscenza del franchise. RollerCoaster Tycoon Adventures sfrutta a pieno le innovative feature di Nintendo Switch, incluse la portabilità, la flessibilità e le funzionalità touch screen, portando un emozionante nuovo twist nel mondo di RollerCoaster Tycoon.



“Quando Nintendo Switch è uscita in tutto il mondo lo scorso anno, abbiamo subito pensato a come portare l’amato brand di RollerCoaster Tycoon sulla console,” dichiara Fred Chesnais, Chief Executive Officer di Atari. “RollerCoaster Tycoon Adventures è perfetto per Switch perché il gameplay costituito dal costruire e gestire il parco di divertimenti dei vostri sogni funziona perfettamente su Nintendo Switch, che sia in modalità handheld o TV.”



In RollerCoaster Tycoon Adventures, i giocatori hanno tre distinte modalità di gioco per costruire il loro impero dell’intrattenimento - Modalità Avventura (versione aggiornata della classica Campagna) modalità Scenario e Sandbox. Più di 120 divertenti montagne russe, ristoranti e negozi assicurano una grande varietà di azione, e l’intuitivo coaster builder permetterà ai giocatori di creare i percorsi più divertenti e spaventosi mai esistiti con estrema facilità. Quattro unici ambienti a tema, con opzioni per creare specchi d’acqua e terraferma, garantiscono una grande libertà d’azione, ogni parco sarà diverso dall’altro. La simulazione è adatta a chiunque per qualsiasi livello di skill, e che sia in viaggio o comodamente seduti davanti alla TV, diventare un magnate dei parchi di divertimento non sarà mai stato così facile!