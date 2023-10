RollerCoaster Tycoon Adventures arriva anche su Xbox e PlayStation nella versione Deluxe

RollerCoaster Tycoon Adventures si rinnova con una versione Deluxe e si prepara ad accogliere nel proprio parco divertimenti anche i giocatori PlayStation e Xbox. Si espande la platea e si espande il numero delle attrazioni. Ben più di 80, infatti, saranno una completa novità.

Per la prima volta nella storia di RollerCoaster Tycoon Adventures, una versione Deluxe del gioco sarà disponibile su Xbox Seres X|S e PlayStation 4 e 5 a partire dal 1° novembre 2023. Inoltre, non saranno scontentati neanche i giocatori della versione Nintendo Switch, che potranno aspettarsi un'edizione aggiornata del gioco. A partire dal 3 novembre, la versione fisica sarà in vendita nei negozi di tutto il mondo.

«RollerCoaster Tycoon è una delle serie di videogiochi più affascinante di sempre, con oltre 10 milioni di giocatori complessivi negli ultimi venticinque anni» ha dichiarato Wade Rosen, presidente e amministratore delegato di Atari. «Siamo entusiasti di poter condividere la versione Deluxe di RollerCoaster Tycoon con i fan, sia su console, sia su PC».

Nella versione Deluxe della celebre serie, potremo goderci nuove giostre tema, grazie alle quali il numero di elementi totali raggiungerà le 200 unità, e giocare con tre modalità diverse (Sandbox, Avventura e Scenari) che incoraggeranno la rigiocabilità del titolo.

Fra le altre cose, sarà inoltre ottimata l'interfaccia utente, pensata per essere adoperata da controller e sono state aggiunte numerose opzioni di personalizzazione dei paesaggi. Nel 2018, RollerCoaster Tycoon era arrivato su Nintendo Switch a seguito di una campagna di crowdfunding.